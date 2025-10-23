（左から）立石正広、石垣元気、佐々木麟太郎（ゲッティ＝共同）プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）が23日、東京都内で開かれ、岩手・花巻東高から米スタンフォード大に進んだ佐々木麟太郎内野手を2球団が1位指名し、抽選によりソフトバンクが交渉権を獲得した。創価大の立石正広内野手には3球団が競合し、阪神が交渉権を得た。群馬・健大高崎高の石垣元気投手は2球団の抽選を制したロッテが交渉権を獲得。中日は青学