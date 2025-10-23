「欲なんてとうに消えたと思ってたんだけどな」幕府に、両手首に鎖をはめられる“手鎖（てぐさり）50日の刑”を受けた戯作者・北尾政演（山東京伝／古川雄大）は筆を折るつもりでしたが、蔦重（横浜流星）と鶴屋喜右衛門（風間俊介）が企んだ宴の席で、「きゃ〜！京伝せんせ〜」という“モテのスコール”を浴びせられて引退を辞めます。「本屋たちにくすぐられた」と分かっていても、やはり、モテたい“欲”、クリエイティブな仕事