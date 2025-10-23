プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日、都内のホテルで行われた。明大の大川慈英（じぇい）投手は、日本ハムの1位で指名された。名前がコールされると、驚きの表情を浮かべた。2度抽選をはずした日本ハムの“外れ外れ1位”で指名を受けた大川。指名の瞬間には予想外だったのか驚いた表情を浮かべ、監督らと握手をかわした。部員からも「ジェイ！？」「おめでとう」と興奮の声が上がり、右腕は上を向いて息を吐