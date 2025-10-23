筆者が駅の階段で困っていた時に体験したエピソードです。赤ちゃんとベビーカー、そして大きい荷物も抱えて階段を上ろうとしていた時、見ず知らずの女性が手を差し伸べてくれました。 人から受けた親切を繋いで つらい時に手を差し伸べてもらえた瞬間は、涙が出そうになるほど嬉しくなりました。いつか私も困っている人を見かけたら、彼女のように迷わず行動したいと思います。 【体験者：40代・筆者