【あす24日（金）全国天気】ポイント朝は冷える東日本を中心に秋晴れ北日本はやや不安定南西諸島は激しい雨に要注意24（金）も天気図の形は、23日とほとんど変わりません。本州付近は青空の広がる所が多いでしょう。ただ北日本は上空の寒気の影響で、一部で、にわか雨やにわか雪があるかもしれません。雷にも注意が必要です。また秋雨前線の停滞する南西諸島は、引き続き、雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。