元宝塚歌劇団の娘役で、女優の千はふりがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を報告。高市新内閣で閣僚入りした小野田新大臣を祝福した。 【写真】カッコよ！まるで男装の麗人のような美貌小野田大臣若かりし頃の貴重な写真 千は21日に「中高の同級生で、卒業後もお家に泊まらせてもらったり、私の新人公演を観に来てくれたりと仲の良かった 小野田紀美が初入閣 嬉しくて嬉しくて熱苦しいメールを送って