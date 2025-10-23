女優の芳根京子の笑顔に、ファンは“夢中”になっている。日本テレビの健康増進キャンペーン「カラダＷＥＥＫ」（１１月１〜９日）のサポーターに就任した芳根は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「みなさんが身体と向き合うきっかけになれたら嬉（うれ）しいです！よろしくお願いします＃カラダＷＥＥＫ＃夢中でカラダを幸せに！」とつづり、オリジナルＴシャツを着たショットをアップした。今年のテーマは「“