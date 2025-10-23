◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日）中日は、青学大・中西聖輝投手を１位指名し、一本釣りに成功した。１５０キロ超の直球とフォークなど、豊富な変化球を武器の右腕。即戦力投手として高い評価を受け、複数球団競合の可能性もあった原石を獲得した井上監督は「ストレート、変化球ともにゲームを作れるピッチャー。ドラフト１位として、うちに在籍している投手と競争して