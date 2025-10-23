◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）アマチュアＮＯ１スラッガー創価大・立石正広内野手（２１）は、ドラフト１巡目で広島、阪神、日本ハムから指名を受け、３球団競合の末に阪神の藤川監督が引き当てた。インタビューに応じた立石は「昨日からずっとドキドキしていたので、安心しています」と、胸をなで下ろした。競合の末に見事に引き当てた藤川監督は「最高です。まだ若