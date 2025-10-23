◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）仙台大の平川蓮外野手は広島と日本ハムから１位指名を受けて抽選の結果、広島で交渉権が確定した。１８７センチ、９３キロで両打ちの大型スラッガー。４年秋に仙台六大学リーグで最多本塁打賞、最多打点賞、最多盗塁賞、ベストナインを獲得するなど走攻守三拍子そろった外野手だ。１位指名に「まさかこの順位で呼ばれるとは思っていなか