上海外高橋港区の外港海通埠頭で、中国国産の新車をＲＯＲＯ船から降ろし、輸出の準備をする作業員。（９月１１日撮影、上海＝新華社記者／魯鵬）【新華社上海10月23日】中国上海市統計局が22日に発表した9月の交通運輸業基本状況によると、同市の貨物輸送量は前年同月比4.2％増の1億3569万8千トンだった。うち鉄道輸送は3.0％増の51万4100トン、水上輸送は2.6％増の8653万4100トン、道路輸送は7.3％増の4825万7千トン、航空輸送