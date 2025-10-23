「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島は外れ１位で仙台大・平川蓮外野手を指名し、交渉権を獲得した。日本ハムとの競合になったが、新井監督が引き当て安どの表情を浮かべた。課題の打線強化へ、創価大・立石の１位指名を最速で公表。だが、３球団の競合となり、阪神が交渉権を引き当てた。だが、再び強打の野手を指名。くじ引き役の新井監督から笑みがこぼれた。▽