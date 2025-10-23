「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、西武は明大の小島大河捕手（4年＝東海大相模）を単独1位で指名。交渉権を獲得した。公言通り、大学日本代表の常連でアマ球界屈指の“打てる捕手”を指名。単独指名となった。以下、西武・西口文也監督（53）のコメント。「どの球団も来るなー、と思って見ていた。クジだけは引きたくなかったので祈っていました。単独で指名することがで