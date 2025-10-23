「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、亜大の斉藤汰直投手（4年＝武庫荘総合）が広島に2位で指名された。最速152キロの直球とフォークのコンビネーションで奪三振を重ねる本格派右腕。高校進学時には複数の強豪私学からも声がかかったが、「自分に自信が持てない部分もあって」武庫荘総合を選んだ。入学時は今よりも一回り小さい1メートル78、78キロ。直球の最速も130キロ前後