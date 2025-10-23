「ボートレースダービー・ＳＧ」（２３日、津）３日目５Ｒでイン逃げを決めた吉田拡郎（４３）＝岡山・９０期・Ａ１＝だが、「ギリギリでした。なんとかって感じですね」と表情は明るくない。「井上忠政（大阪）君の伸びがいいっていうのもあるんだろうけど、しっかり追い付かれた。足は弱い部類だと思う」。これで４日目は、２走１１点条件（準優進出ボーダーを得点率６・００で想定した場合）の勝負となるが、「ターンを犠