「ボートレースダービー・ＳＧ」（２３日、津）３日目終了時点で４戦３勝、２着１回の山崎郡（大阪）が得点率トップ。４戦２勝、２着１回の上平真二（広島）が２位に付けている。準優進出ボーダーの想定は得点率６・００で、予選ラストとなる４日目は山崎と上平の２人が無事故完走で当確となる。２走１２点条件の池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝は、ここまで２、３、５、３着と、大敗こそ避けているが勝ち切れずにパ