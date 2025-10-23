静岡･伊東市のホームページで、田久保市長の学歴などの欄が先日、修正されました。また、田久保市長は、23日、岐阜に視察へ。その内容は…。これは伊東市のホームページ。田久保市長の経歴について1988年3月に高校を卒業、2019年市議、2025年伊東市長に就任したと、3日前に修正されました。田久保市長は学歴詐称疑惑の一連の動きを発端に、市の新たな要領として、市長に就任した場合は21日以内に履歴書や