（大石邦彦論説室長）船出した高市政権。コメ対策は今後どうなるのか。一言でいうと“小泉前農水大臣の前の状況”に戻りそうだということなんです。 【写真を見る】コメ政策「増産から再び減産」か 高市内閣で“小泉前農水大臣の前の状況”に戻りそう？ 新農水大臣の鈴木憲和氏は農水省の官僚出身「趣味はおいしいお米探し」【大石邦彦が解説】 石破前総理は増産に舵を切ったが… 江藤農水大臣の辞任から緊急登板した小泉前農水