岐阜県可児市の女性＝当時（33）＝を殺害した疑いで岐阜市の自営業立花浩二容疑者（55）と同居する内縁関係の無職神原美希容疑者（36）が再逮捕された事件で、女性が行方不明になった当日にATMで30万円を引き出していたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。その後、両容疑者と落ち合ったとみられる。女性の所持品は発見されておらず、岐阜中署捜査本部は両容疑者が持ち帰った可能性もあるとみて調べている。捜査関係者