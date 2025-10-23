楽天市場が冬のトレンド予測を発表しました。2025年は物価高の影響で光熱費を節約するニーズが高まっており、部屋全体ではなくスポットを温める「パーソナル暖房」がトレンドになっています。記者：こちらのデスクマットがヒーターになっていて、作業しながら暖まることができます。また、ランドセルの背中部分に温冷材を出し入れできるパッドや、お湯を入れて使える氷のうなど、暑さ兼寒さ対策の二刀流グッズも登場しました。さら