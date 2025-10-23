東海銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）の最後の頭取で、三和銀行（同）との経営統合を主導した小笠原日出男（おがさわら・ひでお）氏が９日、老衰で死去した。８７歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は次男、弘氏。後日、三菱ＵＦＪ銀行主催でお別れの会を開く。高知市出身。１９６２年、東大経済学部を卒業し、中部地方を地盤とする東海銀行に入行。９８年に頭取に就任し、西垣覚会長（当時）とともに大阪発祥の三和銀行との合