２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比７１円４５銭（０・１７％）安の４万１２２０円１６銭だった。４営業日ぶりに下落した。全銘柄のうち１７４銘柄（約５２％）が値下がりした。前日の米株式市場で、米中対立激化への懸念からハイテク株を中心に売られ、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも半導体関連株の下落が目立った。個別銘柄の下落率は