AIRDO（エア・ドゥ）は、「ファイターズ 感動をありがDOセール」を10月24日から31日まで実施する。クライマックスシリーズや今シーズンの北海道日本ハムファイターズの激闘を称えたもの。両社は2月にパートナーシップ契約を締結している。全路線が対象で、片道運賃は7,000円。旅客施設使用料は別途必要となる。搭乗期間は2026年1月6日から3月28日まで。公式ウェブサイトでのみ販売する。予約変更不可、払い戻し可。購入期限は予約