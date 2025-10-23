俳優の小泉孝太郎が、23日放送のTBS系『プロ野球ドラフト会議2025』（後4：40）に初出演。野球少年だった自身の過去を振り返り、ドラフト会議に思いをはせた。【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開午後5時にスタートした同会議の第1回選択希望選手が確定し、スタジオに戻ると、進行の江藤愛アナが「初参加の小泉孝太郎さん、今回見届け人ということでよろしくお願いします」と振ると「よ