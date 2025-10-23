『仮面ライダーガヴ』にショウマ／仮面ライダーガヴ役で主演した知念英和（20）が23日、東京・HMV ＆ BOOKS SHIBUYAで自身初の書籍『ひでのよんな〜らいふ。』（ワン・パブリッシング）の発売記念取材会を開いた。【動画】知念英和が仮面ライダーガヴを振り返る8月に最終回が放送された令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』。全国5都市（石川・大阪・福岡・愛知・東京）をめぐる『仮面ライダーガヴ ファイナルス