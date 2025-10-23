◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）西武が、２１日に１位指名を公表していた明大・小島大河捕手（２１）の１本釣りに成功し、ドラフト１位で交渉権を獲得。会見に臨んだ小島は「１位という一番高い評価をいただいたことは大変うれしく思います。この日がスタートだと思って頑張ってまいります」と喜びをあらわにした。表情を崩すことなく中継画面を見つめていた小島。西武