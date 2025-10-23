◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）巨人は公表していたとおり、鷺宮製作所の竹丸和幸投手を1位指名。単独指名となり、交渉権を獲得しました。阿部慎之助監督は「すべてのボールが素晴らしいですし、まだまだ伸びしろも感じます。即戦力として見てるんですけど、プロに入って、もっと今まで以上にいろんなボールを磨いて、球界を代表するピッチャーになれるんじゃないかと思っての獲得です」と指名の理由を説明しました。「とに