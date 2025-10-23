◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）アマチュアＮＯ１スラッガーの創価大・立石正広内野手（２１）は既に公表していた広島、日本ハム、阪神の３球団競合の末、阪神が交渉権を獲得した。東京・八王子市内の同キャンパスで開かれた会見では「ドラフト１位という形で１２人しか入れないなかで、その１人に選んでいただいてうれしく思います。まさか、こんなにもたくさんの球団