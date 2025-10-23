◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）ルーキーの都玲華（21＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの5アンダー67で回り、トップと1打差の3位につけた。初日3位発進はツアー自己最高。「120点くらい。出来過ぎで怖い」。都は少しおどけた表情で会心のラウンドを振り返った。「先週は結構入らなかったパットが全部は入ってくれた」。4番