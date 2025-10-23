◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人はドラフト１位に、鷺宮製作所の竹丸和幸投手を単独指名し、交渉権を獲得した。前日に阿部慎之助監督も加わったスカウト会議で決定後に公表した通りに指名。単独指名に成功し、阿部監督は「抽選しなくてよかったです」と笑顔で率直な心境を吐露し、「プロに入っていろんなことを磨いて、球界を代表するピッチャーを目指して欲しい」と