環境に配慮した調理と食事を楽しむ「エコ・クッキング」を、長崎市の小学生が体験しました。 食品ロスの削減や省エネなど、環境に配慮した調理を行う「エコ・クッキング」。 長崎市と温室効果ガスなどの排出の実質ゼロに向けた協定を結ぶ「西部ガス長崎」が実施し、朝日小学校の4年生と5年生、あわせて16人が授業の一環で挑戦しました。 （西部ガス長崎営業部 開発グループ 森 紀さん） 「環境のこ