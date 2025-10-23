２０２４年４月、出産した赤ちゃんを殺害し、その遺体を北海道北斗市内に遺棄した女の裁判員裁判が開かれ、女は死体遺棄については認めたものの、殺人については起訴内容を否認しました。殺人と死体遺棄の罪に問われているのは大内流星被告（２６）です。大内被告は２０２４年４月、青森県弘前市内の自宅アパートで、自らが出産した生後間もない赤ちゃんの頭部に暴行を加え殺害し、遺体を北斗市の実家の庭に遺棄したとされて