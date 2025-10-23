◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）青学大の小田康一郎内野手がＤｅＮＡから外れ１位指名を受けた。パンチ力が持ち味の大型内野手。今春のリーグ戦では本塁打と打点で２冠を獲得した。本職は一塁手だが、二塁手や三塁手もこなす。青学大は２３年には下村海翔投手が阪神、常広羽也斗投手が広島から１位指名。昨年も西川史礁（みしょう）外野手がロッテ、佐々木泰（たい）