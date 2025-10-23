プロ野球ドラフト会議で、高川学園高校出身で、創価大学4年の立石正広選手が1位で3球団の競合の末、阪神タイガースが交渉権を獲得しました。立石選手は、防府市出身で高川学園高校3年時には夏の甲子園に出場。その後、創価大学に進み、大学日本代表の4番にも選ばれた大型スラッガーで、今年のドラフトの目玉の1人として注目されていました。