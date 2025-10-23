「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）１２球団のドラフト１位指名が確定した。ＤｅＮＡとソフトバンクがスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位指名するビッグサプライズ。ソフトバンクが交渉権を獲得した。注目の創価大・立石正広内野手は３球団の競合を制した阪神、健大高崎・石垣元気投手は２球団の競合を制したロッテが交渉権を獲得した。▽セ・リーグ【阪神