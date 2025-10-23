プロ野球のドラフト会議が２３日に東京都内のホテルで開かれ、パ・リーグ王者のソフトバンクは佐々木麟太郎内野手（２０＝米スタンフォード大）の交渉権を獲得した。ＤｅＮＡと競合の末に抽選となり、くじ引き役の城島健司ＣＢＯ（４９）が右手で見事に引き当てた。花巻東（岩手）時代に高校通算１４０本塁打をマークした長距離砲は卒業後に米留学を選択。今秋ドラフトからＮＰＢ球団の指名対象となっていた。来年７月のＭＬＢ