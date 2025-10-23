８月７日、漠河市北極村にある「中国最北の郵便局」前で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王建威）【新華社北京10月23日】中国国家郵政局が23日発表した1〜9月の郵便配達サービスの取扱件数は、前年同期比15.0％増の1582億6千万件だった。うち宅配便サービスは17.2％増の1450億8千万件で、同一都市内が4.3％増の118億7千万件、他地域向けが18.6％増の1301億7千万件、国際および中国香港・マカオ・台湾地区向けが13.7％増