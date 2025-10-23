間取りに謎の空間、何故作られた？【漫画】本編を読む本作は、原作・雨穴「変な家」のコミカライズ版。YouTubeは2000万再生を超え、原作小説、映画化の大ヒットとともにコミカライズも「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」で男性部門賞を受賞するなど大きな反響を集めている。今回は作画を担当する、漫画家・綾野暁さんにインタビューを行った。■ホラーではなく不気味さを描く。漫画家が語るコミカライズ化の裏側【漫画】大人