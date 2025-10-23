タレントの中川翔子（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。「フジテレビ ノンストップで産前産後の密着していただきました」と報告し、出産についての自身の心境などを手描きイラストでつづった。【画像・写真】「ぜんぶホルモンのせい」中川翔子が公開した手描きイラストの“絵日記”中川は続けて「臨月から産褥期初期、ぼろぼろでしたが、、双子出産の不安や不妊治療、高齢出産 いろいろありましたいろんな涙があった