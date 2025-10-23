岐阜県多治見市の精肉店が営む「あぶり」は、飛騨牛ロース定食が1680円など、上質な肉を“お値打ち価格”で提供する人気店です。先代の想いを受け継ぎながら、家族3人で切り盛りする老舗は、「良い肉を安く」を信条に、変わらぬ味を守り続けています。 ■一番人気は飛騨牛ロース3枚入りの焼肉定食 多治見駅から徒歩10分の場所にある焼肉店「あぶり」 では、飛騨牛のロースを使った定食をはじめ、上