日用雑貨などを扱うフランフランは今年販売したハンディファンに発熱などのおそれがあるとしておよそ12万台の自主回収を発表しました。自主回収の対象となるのはフランフランが今年3月から6月までに販売した「フレスマートハンディファン」です。2025年製で、本体に記載されている製造番号が「F25」か「B25」で始まる12万5880台を回収します。充電を制御する回路の不具合により、発熱や動作不良などが起きる可能性があるということ