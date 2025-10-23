山東省莱州市沖の洋上風力発電施設。（１月７日、ドローンから、莱州＝新華社記者／徐速絵）【新華社北京10月23日】中国は第14次5カ年規画（2021〜25年）の実施以降、エネルギー事業が画期的な進展を遂げて歴史的な成果を上げ、再生可能エネルギー体系は世界最大の規模となった。風力や太陽光など新エネルギーによる発電の設備容量が石炭火力発電を上回る歴史的転換を遂げ、新エネルギー産業チェーンが絶えず整備された。浙江