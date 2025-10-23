23日午後5時すぎ、東京・足立区で住宅2棟が燃える火事があり、現在も消火活動が続けられています。警視庁などによりますと23日午後5時すぎ、足立区西新井本町の住宅で「煙がたくさん出ている」と119番通報がありました。火は住宅2棟、およそ110平方メートルを焼き現在も延焼中で、東京消防庁がポンプ車29台を出場させて消火活動を行っています。火元とみられる住宅の住人2人は、無事が確認されていて、これまでにケガ人はいないと