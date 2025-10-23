２３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１８６．２１ポイント（０．７２％）高の２５９６７．９８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７６．９６ポイント（０．８３％）高の９３００．７４ポイントと反発した。売買代金は２４５２億５５７０万香港ドル（約４兆８１１９億円）となっている（２２日は２２７５億３６４０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンス