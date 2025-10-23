「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。下位指名も予想されていたスタンフォード大・佐々木麟太郎はソフトバンク、DeNAの競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。3球団競合となった今ドラフトの超目玉、創価大・立石正広内野手（高川学園）は3球団競合の末、阪神・藤川監督が引き当てガッツポーズ。高校生の目玉だった健大高崎・石垣元気投手（18）も2球団競合となり、