「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神はドラフト１位で創価大の立石正広内野手を指名したが、広島、日本ハムの３球団が競合。それでも藤川球児監督が残りクジを引き当て、ガッツポーズを繰り出した。その様子を見た立石は笑みを浮かべた。「すごい嬉しく思っています」と語り、３球団が競合した抽選の瞬間は「ドキドキした」という。藤川監督の印象は「すごい球を