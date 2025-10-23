長崎県壱岐市で営まれた、朝鮮半島出身者らの引き揚げ船沈没事故の慰霊祭＝23日午前太平洋戦争終結後の1945年10月、長崎県・壱岐島の港で朝鮮半島出身者らの引き揚げ船が沈没した事故から80年となり、壱岐市で23日、慰霊祭が営まれた。厚生労働省から遺骨を預かる天徳寺の西谷徳道住職（76）は、政府に求めている韓国への遺骨返還が実現していないとして「一刻も早い返還に尽力してほしい」と述べた。引き揚げ船は45年10月11日