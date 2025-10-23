タレントのカンニング竹山（54）が23日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。元TOKIO国分太一（51）が日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたことについてコメントした。国分をめぐっては、6月「コンプライアンス上の問題行為」を理由にレギュラーを務めていた日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH」を降板。代理人弁護士によると、国分は処分について詳細な理由を伝えられておらず「適切な説明責任を果