湯沢市に本店を置く「JAこまち」と羽後町の「JAうご」が正式に合併契約を結びました。厳しさを増す経営環境を背景に県内の各JAが組織の在り方を模索する中、湯沢雄勝地区に来年4月、一本化された新たなJAが誕生します。今年5月に合併に向けた話し合いを進める協議会を立ち上げた「JAこまち」と「JAうご」は23日、湯沢市で正式に合併契約を結びました。湯沢雄勝地区に来年4月、一本化されたJAが誕生します。名称は「JAこまち」を引