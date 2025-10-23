プロ野球の新人選手選択会議「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月23日に東京都内で行われ、DeNAが青山学院大・小田康一郎内野手の交渉権を獲得した。小田は東都大学野球リーグで通算9本塁打を放つなど長打力を持ちながら、卓越した打撃センスで大学屈指の強豪・青山学院大の主軸として活躍してきた一塁手。高校時代には三塁を守っており、ポスト宮崎としても期待がかかる。